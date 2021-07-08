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В Москву прибыла делегация политического офиса «Талибана»

Ведомости

В Москву для переговоров прибыла делегация политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщил официальный представитель катарского политического офиса движения Сухейль Шахин, который вошел в состав делегации.

«Визит продлится два дня», — цитирует «РИА Новости» представителя политофиса.

По словам Шахина, основной целью визита делегации является обсуждение ситуации на севере Афганистана. Как сообщает ТАСС, делегация подтвердила в Москве, что не стремится к захвату Афганистана военным путем.

«Захват Афганистана военным способом не является нашей политикой. Наша позиция заключается в поиске политического решения афганских вопросов, которые обсуждаются в Дохе. Мы еще раз подтвердили нашу приверженность политическому решению здесь, в Москве», — заявил Шахин.

Ситуация в Афганистане ухудшается на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена, этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана», при этом правительство Афганистана уже утратило контроль над рядом регионов страны.

Ранее по теме: Лавров заявил о признании США провала их миссии в Афганистане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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