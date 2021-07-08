В Москву прибыла делегация политического офиса «Талибана»
В Москву для переговоров прибыла делегация политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщил официальный представитель катарского политического офиса движения Сухейль Шахин, который вошел в состав делегации.
«Визит продлится два дня», — цитирует «РИА Новости» представителя политофиса.
По словам Шахина, основной целью визита делегации является обсуждение ситуации на севере Афганистана. Как сообщает ТАСС, делегация подтвердила в Москве, что не стремится к захвату Афганистана военным путем.
«Захват Афганистана военным способом не является нашей политикой. Наша позиция заключается в поиске политического решения афганских вопросов, которые обсуждаются в Дохе. Мы еще раз подтвердили нашу приверженность политическому решению здесь, в Москве», — заявил Шахин.
Ситуация в Афганистане ухудшается на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена, этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана», при этом правительство Афганистана уже утратило контроль над рядом регионов страны.