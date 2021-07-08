Лавров заявил о признании США провала их миссии в Афганистане

«Талибы ведут себя более воинственно, потому что договоренность, которая была, предполагала формирование переходной власти, которая потом будет готовить уже условия для формирования более устойчивых государственных структур. К сожалению, руководители в Кабуле не очень хотят организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политической деятельности. То есть получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, как бы оставляют всю ситуацию для решения силовым путем», — отметил министр.