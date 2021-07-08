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Лавров заявил о признании США провала их миссии в Афганистане

Ведомости

США выводят свои войска из Афганистана, фактически признав провал их двадцатилетней миссии в этой стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время лекции в Дальневосточном федеральном университете, трансляция которой велась на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

«США не просто выводят войска из Афганистана. Они выводят их, де-факто признав провал своей двадцатилетней миссии», — сказал он.

Лавров отметил, что с момента ввода американских войск в Афганистан в 2001 г. террористическая угроза там не уменьшилась, а, наоборот, «многократно возросла». Кроме того, по словам российского министра, увеличилась также «наркотическая угроза». Так, у западных стран имеются документы, указывающие на то, что военнослужащие из США участвовали в перевозке наркотиков, указал глава ведомства.

Основной проблемой, связанной с Афганистаном на данный момент, Лавров назвал усиление угрозы террористических нападений.

«Талибы ведут себя более воинственно, потому что договоренность, которая была, предполагала формирование переходной власти, которая потом будет готовить уже условия для формирования более устойчивых государственных структур. К сожалению, руководители в Кабуле не очень хотят организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политической деятельности. То есть получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, как бы оставляют всю ситуацию для решения силовым путем», — отметил министр.

Лавров добавил, что ситуация в Афганистане усугубляется еще и из-за возникновения там «ниш», в которые «втягиваются боевики уже не талибов, а Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация)». Причем последние намеренно располагаются в северных районах Афганистана, на границе с союзниками России, обратил внимание министр.

На данный момент в Афганистане наблюдается ухудшение военно-политической обстановки на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена, этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. — до двадцатилетней годовщины американского военного присутствия. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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