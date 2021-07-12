В Петербург поступила новая партия вакцины «Ковивак»
Новая партия вакцины от коронавируса «Ковивак» поступила на фармбазу Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации города.
«На фармбазу Санкт Петербурга поступила партия вакцины Ковивак в количестве 8580 доз», – говорится в сообщении. Всего в Петербурге сформирован запас из более чем 182 000 комплектов доз вакцин. В городских медорганизациях функционируют 146 пунктов вакцинации. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады. По состоянию на 12 июля первым компонентом вакцины привито более 1 млн жителей города, из них свыше 762 000 завершили вакцинацию.
Вакцина от коронавируса «Ковивак», разработанная в Центре им. Чумакова, была зарегистрирована в России 20 февраля. Ранее в стране также были зарегистрированы препараты «Спутник V» и «Эпиваккорона». Особенность вакцины «Ковивак» заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека.
Власти Москвы несколько раз сообщали, что препарат закончился в пунктах вакцинации. В настоящее время он также отсутствует в столице.