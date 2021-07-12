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В Петербург поступила новая партия вакцины «Ковивак»

Ведомости

Новая партия вакцины от коронавируса «Ковивак» поступила на фармбазу Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации города.

«На фармбазу Санкт Петербурга поступила партия вакцины Ковивак в количестве 8580 доз», – говорится в сообщении. Всего в Петербурге сформирован запас из более чем 182 000 комплектов доз вакцин. В городских медорганизациях функционируют 146 пунктов вакцинации. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады. По состоянию на 12 июля первым компонентом вакцины привито более 1 млн жителей города, из них свыше 762 000 завершили вакцинацию.

Вакцина от коронавируса «Ковивак», разработанная в Центре им. Чумакова, была зарегистрирована в России 20 февраля. Ранее в стране также были зарегистрированы препараты «Спутник V» и «Эпиваккорона». Особенность вакцины «Ковивак» заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека.

Власти Москвы несколько раз сообщали, что препарат закончился в пунктах вакцинации. В настоящее время он также отсутствует в столице.

Ранее по теме: Врач назвал причину популярности вакцины «КовиВак» среди россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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