В Петербург поступила новая партия вакцины «Ковивак»

Вакцина от коронавируса «Ковивак», разработанная в Центре им. Чумакова, была зарегистрирована в России 20 февраля. Ранее в стране также были зарегистрированы препараты «Спутник V» и «Эпиваккорона». Особенность вакцины «Ковивак» заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека.