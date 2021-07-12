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ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд

Ведомости

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. По его словам, прошедшая неделя была четвертой подряд, в течение которой происходил рост числа случаев COVID-19 в мире.

«Этот рост был зарегистрирован во всех [шести] регионах ВОЗ, кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла», — цитирует ТАСС Гебрейесуса. При этом штамм «дельта» становится доминирующим. Уже сейчас он присутствует более чем в 104 странах.

«Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что еще больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление», — отметил глава ВОЗ. По его словам, ситуация намного хуже там, где «мало доз вакцин», при этом пандемия пока «не закончилась нигде».

Индийский, или «дельта», штамм вируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Как сообщала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сейчас «дельта» является основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в столице. Ученые не исключают, что может появиться суперштамм коронавируса, который потребует нового метода лечения и новой вакцины.

Ранее по теме: ВОЗ включила «российский» штамм COVID-19 в список для отслеживания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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