ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд

«Этот рост был зарегистрирован во всех [шести] регионах ВОЗ, кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла», — цитирует ТАСС Гебрейесуса. При этом штамм «дельта» становится доминирующим. Уже сейчас он присутствует более чем в 104 странах.