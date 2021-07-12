ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. По его словам, прошедшая неделя была четвертой подряд, в течение которой происходил рост числа случаев COVID-19 в мире.
«Этот рост был зарегистрирован во всех [шести] регионах ВОЗ, кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла», — цитирует ТАСС Гебрейесуса. При этом штамм «дельта» становится доминирующим. Уже сейчас он присутствует более чем в 104 странах.
«Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что еще больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление», — отметил глава ВОЗ. По его словам, ситуация намного хуже там, где «мало доз вакцин», при этом пандемия пока «не закончилась нигде».
Индийский, или «дельта», штамм вируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Как сообщала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сейчас «дельта» является основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в столице. Ученые не исключают, что может появиться суперштамм коронавируса, который потребует нового метода лечения и новой вакцины.