МВД Грузии назвало предварительную причину смерти оператора «ТВ Пирвели»
Причиной смерти избитого оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков, заявил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Чеклидзе на брифинге.
«Согласно заключению химической экспертизы, в образцах, взятых из тела Лашкаравы, оказались наркотические средства: морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин. Согласно экспертизе, причиной смерти, возможно, стала передозировка указанных средств», — цитирует ТАСС Челидзе.
Ранее сообщалось, что Лашкарава умер в своей квартире после того, как 5 июля его избили противники проведения гей-парада в Тбилиси. Лашкараву нашла мертвым его мать. Он несколько дней после избиения находился в больнице и был выписан после того, как он пошел на поправку. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что МВД республики уже начало расследование обстоятельств смерти оператора.
5 июля в Тбилиси должна была пройти акция представителей ЛГБТ-сообщества, однако организаторы вынуждены были ее отменить из-за агрессивных действий противников проведения гей-парада.