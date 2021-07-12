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МВД Грузии назвало предварительную причину смерти оператора «ТВ Пирвели»

Ведомости

Причиной смерти избитого оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков, заявил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Чеклидзе на брифинге.

«Согласно заключению химической экспертизы, в образцах, взятых из тела Лашкаравы, оказались наркотические средства: морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин. Согласно экспертизе, причиной смерти, возможно, стала передозировка указанных средств», — цитирует ТАСС Челидзе.

Ранее сообщалось, что Лашкарава умер в своей квартире после того, как 5 июля его избили противники проведения гей-парада в Тбилиси. Лашкараву нашла мертвым его мать. Он несколько дней после избиения находился в больнице и был выписан после того, как он пошел на поправку. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что МВД республики уже начало расследование обстоятельств смерти оператора.

5 июля в Тбилиси должна была пройти акция представителей ЛГБТ-сообщества, однако организаторы вынуждены были ее отменить из-за агрессивных действий противников проведения гей-парада.

Ранее по теме: Оператор грузинского телеканала умер после избиения противниками ЛГБТ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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