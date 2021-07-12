МВД Грузии назвало предварительную причину смерти оператора «ТВ Пирвели»

Ранее сообщалось, что Лашкарава умер в своей квартире после того, как 5 июля его избили противники проведения гей-парада в Тбилиси. Лашкараву нашла мертвым его мать. Он несколько дней после избиения находился в больнице и был выписан после того, как он пошел на поправку. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что МВД республики уже начало расследование обстоятельств смерти оператора.