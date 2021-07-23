Мурашко заявил о возможности ревакцинации всеми российскими вакцинами
Все российские вакцины от коронавируса подходят для повторной прививки, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую организовало общество «Знание» совместно с Общероссийской акцией #Мывместе.
«Все вакцины (от коронавируса. — Прим. ТАСС) могут использоваться для повторной вакцинации», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
Он рассказал, что пока не определен необходимый уровень антител для защиты от коронавируса; исследования по этой теме продолжаются. «Сегодня тем, кто прошел вакцинацию, через шесть месяцев мы рекомендуем повторную вакцинацию. <...> Почему говорим именно в формате сроков? Пока у нас нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета, чтобы оценить его, сказать, что здесь вы защищены полностью. Эти исследования идут», — пояснил Мурашко.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле стартовала ревакцинация для тех, кто сделал прививку или переболел коронавирусом более полугода назад.