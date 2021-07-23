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Мурашко заявил о возможности ревакцинации всеми российскими вакцинами

Ведомости

Все российские вакцины от коронавируса подходят для повторной прививки, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую организовало общество «Знание» совместно с Общероссийской акцией #Мывместе.

«Все вакцины (от коронавируса. — Прим. ТАСС) могут использоваться для повторной вакцинации», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что пока не определен необходимый уровень антител для защиты от коронавируса; исследования по этой теме продолжаются. «Сегодня тем, кто прошел вакцинацию, через шесть месяцев мы рекомендуем повторную вакцинацию. <...> Почему говорим именно в формате сроков? Пока у нас нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета, чтобы оценить его, сказать, что здесь вы защищены полностью. Эти исследования идут», — пояснил Мурашко.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле стартовала ревакцинация для тех, кто сделал прививку или переболел коронавирусом более полугода назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных