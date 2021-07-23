Мурашко заявил о возможности ревакцинации всеми российскими вакцинами

Он рассказал, что пока не определен необходимый уровень антител для защиты от коронавируса; исследования по этой теме продолжаются. «Сегодня тем, кто прошел вакцинацию, через шесть месяцев мы рекомендуем повторную вакцинацию. <...> Почему говорим именно в формате сроков? Пока у нас нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета, чтобы оценить его, сказать, что здесь вы защищены полностью. Эти исследования идут», — пояснил Мурашко.