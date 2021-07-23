Власти Севастополя разрешили заселять в отели туристов без прививки
Власти Севастополя разрешили туристам заселяться в отели и гостиницы только по результатам ПЦР-теста, сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб города. С 16 июля туристы могли заселяться только при наличии сертификата о вакцинации или справки о высоком уровне антител.
«Предлагается вернуть заселение по ПЦР-тесту, но, как это делается сейчас в большинстве стран, после заселения делаешь ПЦР-тестирование, до получения результата находишься в номере — обычно это сутки. Сегодня указ будет подписан, вступит в силу с момента опубликования», — сообщил на заседании оперштаба губернатор Михаил Развожаев.
По данным оперштаба на 23 июля, в Севастополе за сутки зарегистрировано 149 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии – 19 468. За сутки 196 пациентов выздоровели от коронавируса, четыре – скончались. По данным штаба, прививку от коронавируса в Севастополе сделали 113 000 человек, прививки двумя компонентами – 83 000.