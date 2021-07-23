Власти Севастополя разрешили заселять в отели туристов без прививки

«Предлагается вернуть заселение по ПЦР-тесту, но, как это делается сейчас в большинстве стран, после заселения делаешь ПЦР-тестирование, до получения результата находишься в номере — обычно это сутки. Сегодня указ будет подписан, вступит в силу с момента опубликования», — сообщил на заседании оперштаба губернатор Михаил Развожаев.