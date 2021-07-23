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Власти Севастополя разрешили заселять в отели туристов без прививки

Ведомости

Власти Севастополя разрешили туристам заселяться в отели и гостиницы только по результатам ПЦР-теста, сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб города. С 16 июля туристы могли заселяться только при наличии сертификата о вакцинации или справки о высоком уровне антител.

«Предлагается вернуть заселение по ПЦР-тесту, но, как это делается сейчас в большинстве стран, после заселения делаешь ПЦР-тестирование, до получения результата находишься в номере — обычно это сутки. Сегодня указ будет подписан, вступит в силу с момента опубликования», — сообщил на заседании оперштаба губернатор Михаил Развожаев.

По данным оперштаба на 23 июля, в Севастополе за сутки зарегистрировано 149 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии – 19 468. За сутки 196 пациентов выздоровели от коронавируса, четыре – скончались. По данным штаба, прививку от коронавируса в Севастополе сделали 113 000 человек, прививки двумя компонентами – 83 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных