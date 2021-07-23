В Перу могут запустить производство «Спутника V»

По его словам, на аргентинском опыте уже проверено, что российская вакцина — это отличный препарат. «Мы знаем о качестве российской вакцины, она была уже опробована на аргентинском опыте, надеемся, что она прибудет [в Перу] в скором времени», — добавил Севальос. Он пояснил, что вопрос о собственном производстве вакцины стоит на первом плане, потому что пока неизвестно, когда закончится пандемия, будут ли новые мутации вируса.