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В Перу могут запустить производство «Спутника V»

Ведомости

Команда нового президента Перу заинтересована в производстве в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил советник избранного президента Педро Кастильо по вопросам здравоохранения Эрнандо Севальос, сообщает «РИА Новости».

«Конечно же, да», — сказал советник, отвечая на соответствующий вопрос о производстве вакцины.

По его словам, на аргентинском опыте уже проверено, что российская вакцина — это отличный препарат. «Мы знаем о качестве российской вакцины, она была уже опробована на аргентинском опыте, надеемся, что она прибудет [в Перу] в скором времени», — добавил Севальос. Он пояснил, что вопрос о собственном производстве вакцины стоит на первом плане, потому что пока неизвестно, когда закончится пандемия, будут ли новые мутации вируса.

Несколько дней назад власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали ситуацию с производством вакцин от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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