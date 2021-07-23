В Астраханской области ввели ограничения для туристов из-за COVID-19

«Заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или предъявив отрицательный ПЦР-тест», – говорится в сообщении. Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В области также отменят массовые мероприятия, закроют торговые центры (за исключением продовольственных отделов), крытые рынки, фудкорты, фитнес-клубы, бассейны, театры, кинотеатры и библиотеки. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах или на вынос.