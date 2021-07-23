В Астраханской области ввели ограничения для туристов из-за COVID-19
Туристы с 26 июля смогут заселиться в гостиницы Астраханской области только при наличии подтверждающего вакцинацию от коронавируса QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или предъявив отрицательный ПЦР-тест», – говорится в сообщении. Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В области также отменят массовые мероприятия, закроют торговые центры (за исключением продовольственных отделов), крытые рынки, фудкорты, фитнес-клубы, бассейны, театры, кинотеатры и библиотеки. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах или на вынос.
Кроме того, полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. «При выявлении пассажиров или водителей без масок будут приниматься строгие меры, вплоть до снятия транспортного средства с маршрута», – отметили в правительстве.
По данным оперативного штаба на 23 июля, в Астраханской области за сутки выявили 280 новых случаев коронавируса, 74 человека выздоровели, 12 скончались. Всего в регионе зарегистрировано более 41 тыс. заражений и свыше 1 тыс. летальных исходов.