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В Астраханской области ввели ограничения для туристов из-за COVID-19

Ведомости

Туристы с 26 июля смогут заселиться в гостиницы Астраханской области только при наличии подтверждающего вакцинацию от коронавируса QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или предъявив отрицательный ПЦР-тест», – говорится в сообщении. Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В области также отменят массовые мероприятия, закроют торговые центры (за исключением продовольственных отделов), крытые рынки, фудкорты, фитнес-клубы, бассейны, театры, кинотеатры и библиотеки. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах или на вынос.

Кроме того, полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. «При выявлении пассажиров или водителей без масок будут приниматься строгие меры, вплоть до снятия транспортного средства с маршрута», – отметили в правительстве.

По данным оперативного штаба на 23 июля, в Астраханской области за сутки выявили 280 новых случаев коронавируса, 74 человека выздоровели, 12 скончались. Всего в регионе зарегистрировано более 41 тыс. заражений и свыше 1 тыс. летальных исходов. 

Ранее по теме: Власти Севастополя разрешили заселять в отели туристов без прививки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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