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ООН призвала Китай к сотрудничеству по расследованию происхождения коронавируса

Ведомости

Организация объединенных наций (ООН) призвала все государства-члены, в том числе Китай, к сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках расследования происхождения коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

22 июля замглавы государственного комитета здравоохранения Китая Цзэн Исинь назвал формулировки, которые используются в предложенном ВОЗ плане второй фазы расследования происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке. По его словам, Пекин не будет ему следовать. Позднее официальный представитель Белого дома Джен Псаки выразила разочарованность США отказом Китая от участия во второй фазе расследования ВОЗ, а также отметила, что Вашингтон считает такую позицию опасной.

«ВОЗ руководит этим процессом, и они отвечают за то, как проводится это расследование. Мы просим все страны-члены (ООН — Прим. ред.), в том числе Китай, полностью сотрудничать с ВОЗ», — сказал Хак, отвечая на вопрос, есть ли у генсека ООН Антониу Гутерреша какой-либо комментарий по поводу отказа Китая сотрудничать с расследованием ВОЗ.

Ранее гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.

В марте этого года ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. ВОЗ представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

Ранее по теме: Китай отказался пускать повторную миссию ВОЗ для расследования происхождения COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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