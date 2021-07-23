ООН призвала Китай к сотрудничеству по расследованию происхождения коронавируса
Организация объединенных наций (ООН) призвала все государства-члены, в том числе Китай, к сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках расследования происхождения коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.
22 июля замглавы государственного комитета здравоохранения Китая Цзэн Исинь назвал формулировки, которые используются в предложенном ВОЗ плане второй фазы расследования происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке. По его словам, Пекин не будет ему следовать. Позднее официальный представитель Белого дома Джен Псаки выразила разочарованность США отказом Китая от участия во второй фазе расследования ВОЗ, а также отметила, что Вашингтон считает такую позицию опасной.
«ВОЗ руководит этим процессом, и они отвечают за то, как проводится это расследование. Мы просим все страны-члены (ООН — Прим. ред.), в том числе Китай, полностью сотрудничать с ВОЗ», — сказал Хак, отвечая на вопрос, есть ли у генсека ООН Антониу Гутерреша какой-либо комментарий по поводу отказа Китая сотрудничать с расследованием ВОЗ.
Ранее гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.
В марте этого года ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. ВОЗ представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».