Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России
Новым главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин, сообщает пресс-служба РФС.
«Российский футбольный союз принял решение по кандидатуре главного тренера сборной России по футболу. Этот пост займет российский специалист, тренер ФК "Ростов" Валерий Георгиевич Карпин», — говорится в сообщении.
Контракт с новым главным тренером российской сборной будет действовать до 31 декабря 2021 г. и в дальнейшем может быть продлен, подчеркнули в РФС. Ближайшие шесть месяцев Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.
«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил Карпин, его слова приводятся в сообщении.
Контракт с предыдущим главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым РФС расторг 8 июля. На прошедшем в июне-июле этого года чемпионате Европы по футболу команда России заняла заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).