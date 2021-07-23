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Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России

Ведомости

Новым главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин, сообщает пресс-служба РФС.

«Российский футбольный союз принял решение по кандидатуре главного тренера сборной России по футболу. Этот пост займет российский специалист, тренер ФК "Ростов" Валерий Георгиевич Карпин», — говорится в сообщении.

Контракт с новым главным тренером российской сборной будет действовать до 31 декабря 2021 г. и в дальнейшем может быть продлен, подчеркнули в РФС. Ближайшие шесть месяцев Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил Карпин, его слова приводятся в сообщении.

Контракт с предыдущим главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым РФС расторг 8 июля. На прошедшем в июне-июле этого года чемпионате Европы по футболу команда России заняла заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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