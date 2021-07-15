РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро

Ранее Черчесов заявил, что его не увольняли с поста и он покинул должность добровольно. РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу 8 июля. До этого в контексте своей возможной отставки Черчесов заявил, что не будет принимать эмоциональных решений. Технический комитет РФС признал его работу на чемпионате Европы 2020 г. неудовлетворительной.