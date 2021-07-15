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РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро

Ведомости

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неудовлетворительными результаты сборной России по футболу на чемпионате Европы.

«Оценка результата работы — неудовлетворительная», — цитирует ТАСС президента организации Александра Дюкова. Он отметил, что исполком поблагодарил главного тренера Сборной Станислава Черчесова за пять лет работы. «В памяти у нас останется чемпионат мира 2018 года, выступление сборной на нем останется яркой страницей», — заявил Дюков, отметив, что Черчесов «отказался от неустойки» при расторжении контракта с организацией.

Ранее Черчесов заявил, что его не увольняли с поста и он покинул должность добровольно. РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу 8 июля. До этого в контексте своей возможной отставки Черчесов заявил, что не будет принимать эмоциональных решений. Технический комитет РФС признал его работу на чемпионате Европы 2020 г. неудовлетворительной.

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 г. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На чемпионате Европы по футболу в этом году российская команда заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).

Ранее по теме: Черчесов назвал добровольным свой уход с поста тренера сборной России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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