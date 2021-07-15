РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неудовлетворительными результаты сборной России по футболу на чемпионате Европы.
«Оценка результата работы — неудовлетворительная», — цитирует ТАСС президента организации Александра Дюкова. Он отметил, что исполком поблагодарил главного тренера Сборной Станислава Черчесова за пять лет работы. «В памяти у нас останется чемпионат мира 2018 года, выступление сборной на нем останется яркой страницей», — заявил Дюков, отметив, что Черчесов «отказался от неустойки» при расторжении контракта с организацией.
Ранее Черчесов заявил, что его не увольняли с поста и он покинул должность добровольно. РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу 8 июля. До этого в контексте своей возможной отставки Черчесов заявил, что не будет принимать эмоциональных решений. Технический комитет РФС признал его работу на чемпионате Европы 2020 г. неудовлетворительной.
Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 г. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На чемпионате Европы по футболу в этом году российская команда заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).