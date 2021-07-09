Черчесов назвал добровольным свой уход с поста тренера сборной России
Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что его не увольняли с поста и он покинул должность добровольно.
«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались, — все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться», — сказал он агентству «РИА Новости».
По словам Черчесова, его разговор с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым был «абсолютно нормальным». Вопрос об отставке закрывается «на комфортных для РФС условиях».
РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу вчера. До этого в контексте своей возможной отставки Черчесов заявил, что не будет принимать эмоциональных решений. Технический комитет РФС признал его работу на чемпионате Европы 2020 г. неудовлетворительной.
Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 г. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На чемпионате Европы по футболу в этом году российская команда заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).