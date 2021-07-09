Черчесов назвал добровольным свой уход с поста тренера сборной России

«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались, — все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться», — сказал он агентству «РИА Новости».