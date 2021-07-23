Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
В состоянии певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, есть улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова.
«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — написала Соколова в своем Instagram.
В июне певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. У неё почти 40% поражения легких, при этом тест на коронавирус у певицы был отрицательный.
«Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно... На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому», — говорила представитель певицы, добавляя, что у артистки диагностировали пневмонию с сильным поражением легких.
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 811 человек, следует из статистики оперштаба на 23 июля. Умерли 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 078 522. Умерли за все время пандемии 152 296 человек.