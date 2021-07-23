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Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Ведомости

В состоянии певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, есть улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова.

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — написала Соколова в своем Instagram.

В июне певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. У неё почти 40% поражения легких, при этом тест на коронавирус у певицы был отрицательный. 

«Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно... На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому», — говорила представитель певицы, добавляя, что у артистки диагностировали пневмонию с сильным поражением легких.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 811 человек, следует из статистики оперштаба на 23 июля. Умерли 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 078 522. Умерли за все время пандемии 152 296 человек.

Ранее по теме: Певицу МакSим ввели в искусственную кому

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных