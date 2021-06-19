Певицу МакSим ввели в искусственную кому
Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, ввели в искусственную кому, сообщила представительница артистки «РИА Новости».
«Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно... На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому», — сообщила она, добавив, что у артистки диагностировали пневмонию с сильным поражением легких.
Ожидается, что исполнительница пробудет в коме несколько дней, а врачи дают позитивный прогноз.
За последние сутки в России коронавирус выявили у 17 906 человек, следует из статистики оперштаба на 12 июня. Умерли 466 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 299 215.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».