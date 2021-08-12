Шойгу прибыл в Китай для наблюдения за совместными военными учениями
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений «Сибу/Взаимодействие — 2021», сообщает ТАСС.
«В рамках визита состоится встреча Шойгу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ», — передает агентство со ссылкой на данные Минобороны России. Планируется, что основными темами встречи станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран. Приглашение приехать на учения Шойгу получил от Вэй Фэнхэ на встрече в Душанбе в конце июля.
Учения «Сибу/Взаимодействие — 2021» проходят на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района Китая с 9 по 13 августа. В них примут участие около 13 000 военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения и военной техники.