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Шойгу прибыл в Китай для наблюдения за совместными военными учениями

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений «Сибу/Взаимодействие — 2021», сообщает ТАСС.

«В рамках визита состоится встреча Шойгу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ», — передает агентство со ссылкой на данные Минобороны России. Планируется, что основными темами встречи станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран. Приглашение приехать на учения Шойгу получил от Вэй Фэнхэ на встрече в Душанбе в конце июля.

Учения «Сибу/Взаимодействие — 2021» проходят на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района Китая с 9 по 13 августа. В них примут участие около 13 000 военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных