Шойгу прибыл в Китай для наблюдения за совместными военными учениями

«В рамках визита состоится встреча Шойгу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ», — передает агентство со ссылкой на данные Минобороны России. Планируется, что основными темами встречи станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран. Приглашение приехать на учения Шойгу получил от Вэй Фэнхэ на встрече в Душанбе в конце июля.