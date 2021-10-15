Вирусолог назвала худший вариант развития пандемии коронавируса
Селекция людей – это самое плохое, что может случиться во время пандемии коронавируса с точки зрения эволюции, заявила в интервью Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, вирусолог Анча Баранова.
«С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, — это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся — я не говорю, что вымрут», — сказала она. По ее словам, женщина, которая не прививается от коронавируса, болеет им каждые полгода и пытается забеременеть, родит меньше детей, чем женщина, от природы устойчивая к коронавирусу и сделавшая прививку. Количество детей в двух этих группах будет разным, поэтому в среднем популяция людей станет более устойчивой к вирусу.
«Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться», — подчеркнула Баранова.
По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, COVID-19 становится сезонным, в связи с чем меры по борьбе с вирусом направлены на разрыв цепочек передачи и создание иммунной прослойки.