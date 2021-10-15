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Вирусолог назвала худший вариант развития пандемии коронавируса

Ведомости

Селекция людей – это самое плохое, что может случиться во время пандемии коронавируса с точки зрения эволюции, заявила в интервью Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, вирусолог Анча Баранова.

«С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, — это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся — я не говорю, что вымрут», — сказала она. По ее словам, женщина, которая не прививается от коронавируса, болеет им каждые полгода и пытается забеременеть, родит меньше детей, чем женщина, от природы устойчивая к коронавирусу и сделавшая прививку. Количество детей в двух этих группах будет разным, поэтому в среднем популяция людей станет более устойчивой к вирусу.

«Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться», — подчеркнула Баранова.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, COVID-19 становится сезонным, в связи с чем меры по борьбе с вирусом направлены на разрыв цепочек передачи и создание иммунной прослойки.

Ранее по теме: Попова заявила о превращении коронавируса в сезонное заболевание

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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