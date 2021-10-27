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Съемочная группа «Вызова» провела эксперимент с хирургической операцией на МКС

Ведомости

Съемочная группа фильма «Вызов» отработала на Международной космической станции (МКС) эксперимент по проведению хирургической операции в невесомости, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на презентации научно-просветительского проекта «Вызов» в Дубае. 

«Сегодня в наших руках есть технология проведения хирургической операции в условиях отсутствия гравитации, а там все по-другому. Как закрепить врача так, чтобы он мог контролировать свои собственные действия, как закрепить больного в условиях существующей станции, чтобы он был неподвижен, чтобы можно было делать точнейшие движения хирургическим инструментами. Как закрепить инструмент. Что делать с кровью, которая в отличие от земных условий не льется на пол (...), а которая обвязывает как масло хирургический инструмент. И как здесь себя вести», — рассказал Рогозин (цитата по «Интерфакс»). 

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на борту Международной космической станции (МКС) 12 дней и вернулись на Землю 17 октября. На МКС проходили съемки художественного фильма «Вызов» — проекта «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. По сюжету главная героиня — врач, которая отправилась в космос оказать медицинскую помощь космонавту. Это первое в истории художественное кинематографическое произведение, снятое в космосе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных