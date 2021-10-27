Съемочная группа «Вызова» провела эксперимент с хирургической операцией на МКС
Съемочная группа фильма «Вызов» отработала на Международной космической станции (МКС) эксперимент по проведению хирургической операции в невесомости, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на презентации научно-просветительского проекта «Вызов» в Дубае.
«Сегодня в наших руках есть технология проведения хирургической операции в условиях отсутствия гравитации, а там все по-другому. Как закрепить врача так, чтобы он мог контролировать свои собственные действия, как закрепить больного в условиях существующей станции, чтобы он был неподвижен, чтобы можно было делать точнейшие движения хирургическим инструментами. Как закрепить инструмент. Что делать с кровью, которая в отличие от земных условий не льется на пол (...), а которая обвязывает как масло хирургический инструмент. И как здесь себя вести», — рассказал Рогозин (цитата по «Интерфакс»).
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на борту Международной космической станции (МКС) 12 дней и вернулись на Землю 17 октября. На МКС проходили съемки художественного фильма «Вызов» — проекта «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. По сюжету главная героиня — врач, которая отправилась в космос оказать медицинскую помощь космонавту. Это первое в истории художественное кинематографическое произведение, снятое в космосе.