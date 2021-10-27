Съемочная группа «Вызова» провела эксперимент с хирургической операцией на МКС

«Сегодня в наших руках есть технология проведения хирургической операции в условиях отсутствия гравитации, а там все по-другому. Как закрепить врача так, чтобы он мог контролировать свои собственные действия, как закрепить больного в условиях существующей станции, чтобы он был неподвижен, чтобы можно было делать точнейшие движения хирургическим инструментами. Как закрепить инструмент. Что делать с кровью, которая в отличие от земных условий не льется на пол (...), а которая обвязывает как масло хирургический инструмент. И как здесь себя вести», — рассказал Рогозин (цитата по «Интерфакс»).