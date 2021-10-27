Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 24,2 млн рублей из-за ПЦР-теста

Штрафы выписаны за период с 1 августа 2020 года. Всего было составлено 5436 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 000 руб. При этом, если действия (бездействия) влекут причинение вреда здоровью других людей, то размер штрафа возрастает до суммы от 150 000 до 300 000 руб.