Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 24,2 млн рублей из-за ПЦР-теста
Вернувшихся из-за границы и не сдавших ПЦР-тест москвичей оштрафовали на общую сумму 24,2 млн руб., сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Протоколы об административных правонарушениях в отношении 4338 граждан были направлены в районные суды. «По результатам рассмотренных судами дел, 1938 гражданам присуждены штрафы на сумму 24 млн. 235 тыс. руб. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — говорится в сообщении.
Штрафы выписаны за период с 1 августа 2020 года. Всего было составлено 5436 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 000 руб. При этом, если действия (бездействия) влекут причинение вреда здоровью других людей, то размер штрафа возрастает до суммы от 150 000 до 300 000 руб.
Для выезда за границу россияне, не имеющие сертификата о вакцинации или перенесении COVID-19, должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус не ранее 72 часов до пересечения границы. Тестирование также необходимо проходить по возвращении в Россию и соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста.