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Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 24,2 млн рублей из-за ПЦР-теста

Ведомости

Вернувшихся из-за границы и не сдавших ПЦР-тест москвичей оштрафовали на общую сумму 24,2 млн руб., сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Протоколы об административных правонарушениях в отношении 4338 граждан были направлены в районные суды. «По результатам рассмотренных судами дел, 1938 гражданам присуждены штрафы на сумму 24 млн. 235 тыс. руб. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — говорится в сообщении.

Штрафы выписаны за период с 1 августа 2020 года. Всего было составлено 5436 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде  штрафа в размере до 40 000 руб. При этом, если действия (бездействия) влекут причинение вреда здоровью других людей, то размер штрафа возрастает до суммы от 150 000 до 300 000 руб.

Для выезда за границу россияне, не имеющие сертификата о вакцинации или перенесении COVID-19, должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус не ранее 72 часов до пересечения границы. Тестирование также необходимо проходить по возвращении в Россию и соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста.

Ранее по теме: Сумма штрафов за нарушение антиковидных мер в Москве в этом году достигла 107 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных