ВЦИОМ назвал долю несогласных с призывами отказаться от вакцинации

«С суждением "призывать людей отказываться от прививки против COVID-19 недопустимо, никто не имеет на это права в сложившихся условиях" согласны 73%, противников этого суждения среди респондентов — всего 22%», — сказал Мамонов. В пресс-службе ВЦИОМ добавили, что среди людей в возрасте от 18 до 24 лет с этим суждением не согласились 27%.