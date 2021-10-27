ВЦИОМ назвал долю несогласных с призывами отказаться от вакцинации
Почти три четверти граждан России считают, что призывать людей отказаться делать прививку от коронавируса означает подвергать их жизнь и здоровье опасности, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
«С суждением "призывать людей отказываться от прививки против COVID-19 недопустимо, никто не имеет на это права в сложившихся условиях" согласны 73%, противников этого суждения среди респондентов — всего 22%», — сказал Мамонов. В пресс-службе ВЦИОМ добавили, что среди людей в возрасте от 18 до 24 лет с этим суждением не согласились 27%.
При этом 64% (70-76% среди старшего поколения) участников исследования согласны, что призывать людей отказаться от вакцинации означает подвергать их жизнь и здоровье опасности. С этим тезисом не согласились 28% респондентов, причем среди молодых людей этот показатель составляет 38-40%.
В свою очередь, по словам Мамонова, суждение о том, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого человека является консенсусным: в среднем по России с этим согласны 77% респондентов, против суждения высказались 20%.
«При этом если мы посмотрим по возрастному распределению, то существенной дифференциации нет. Единственное — чаще несогласие декларируют респонденты предпенсионного и пенсионного возраста», — отметил Мамонов.