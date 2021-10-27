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ВЦИОМ назвал долю несогласных с призывами отказаться от вакцинации

Ведомости

Почти три четверти граждан России считают, что призывать людей отказаться делать прививку от коронавируса означает подвергать их жизнь и здоровье опасности, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«С суждением "призывать людей отказываться от прививки против COVID-19 недопустимо, никто не имеет на это права в сложившихся условиях" согласны 73%, противников этого суждения среди респондентов — всего 22%», — сказал Мамонов. В пресс-службе ВЦИОМ добавили, что среди людей в возрасте от 18 до 24 лет с этим суждением не согласились 27%.

При этом 64% (70-76% среди старшего поколения) участников исследования согласны, что призывать людей отказаться от вакцинации означает подвергать их жизнь и здоровье опасности. С этим тезисом не согласились 28% респондентов, причем среди молодых людей этот показатель составляет 38-40%.

В свою очередь, по словам Мамонова, суждение о том, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого человека является консенсусным: в среднем по России с этим согласны 77% респондентов, против суждения высказались 20%.

«При этом если мы посмотрим по возрастному распределению, то существенной дифференциации нет. Единственное — чаще несогласие декларируют респонденты предпенсионного и пенсионного возраста», — отметил Мамонов.

Ранее по теме: Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели во всех регионах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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