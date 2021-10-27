ФСО предложила запретить кататься на самокатах и велосипедах по Красной площади
Федеральная служба охраны (ФСО) предложила запретить кататься на Красной площади и в Александровском саду на самокатах, велосипедах и роликовых коньках. Соответствующий проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов.
«При нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения», — говорится в документе.
В пояснительной записке к документу сказано, что подобные меры предлагаются «в целях повышения уровня безопасности граждан при посещении ими Красной площади, Александровского сада и других территорий, непосредственно прилегающих к Московскому Кремлю».
16 октября МВД и Минтранс предложили изменить правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди предлагаемых изменений в ПДД — ограничение скорости 25 км/ч. Массу СИМ, который может двигаться вместе с пешеходами, авторы проекта предлагают ограничить 35 кг. Кроме того, предлагается разрешить детям до семи лет ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов) и пешеходным зонам, при этом передвигаться без взрослых на этих транспортных средствах детям нельзя.
Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте предложила не только ограничить скорость движения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев и моноколес, но и оснастить такой транспорт номерами, ввести для него обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и распространить на них другие общие для транспорта правила.