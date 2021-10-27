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ФСО предложила запретить кататься на самокатах и велосипедах по Красной площади

Ведомости

Федеральная служба охраны (ФСО) предложила запретить кататься на Красной площади и в Александровском саду на самокатах, велосипедах и роликовых коньках. Соответствующий проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов. 

«При нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения», — говорится в документе.

В пояснительной записке к документу сказано, что подобные меры предлагаются «в целях повышения уровня безопасности граждан при посещении ‎ими Красной площади, Александровского сада и других территорий, непосредственно прилегающих к Московскому Кремлю».

16 октября МВД и Минтранс предложили изменить правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди предлагаемых изменений в ПДД — ограничение скорости 25 км/ч. Массу СИМ, который может двигаться вместе с пешеходами, авторы проекта предлагают ограничить 35 кг. Кроме того, предлагается разрешить детям до семи лет ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов) и пешеходным зонам, при этом передвигаться без взрослых на этих транспортных средствах детям нельзя.

Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте предложила не только ограничить скорость движения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев и моноколес, но и оснастить такой транспорт номерами, ввести для него обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и распространить на них другие общие для транспорта правила.

Ранее по теме: В России предложили обновить ПДД для водителей электросамокатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных