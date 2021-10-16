В России предложили обновить ПДД для водителей электросамокатов

Среди предлагаемых изменений в ПДД — ограничение скорости 25 километрами в час. Массу СИМ, который может двигаться вместе с пешеходами, авторы проекта предлагают ограничить 35 килограммами. Кроме того, предлагается разрешить детям до семи лет ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов) и пешеходным зонам, при этом передвигаться без взрослых на этих транспортных средствах нельзя.