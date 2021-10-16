В России предложили обновить ПДД для водителей электросамокатов
МВД и Минтранс предлагают изменить правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом говорится в проекте постановления правительства, который есть в распоряжении «РИА Новости».
Среди предлагаемых изменений в ПДД — ограничение скорости 25 километрами в час. Массу СИМ, который может двигаться вместе с пешеходами, авторы проекта предлагают ограничить 35 килограммами. Кроме того, предлагается разрешить детям до семи лет ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов) и пешеходным зонам, при этом передвигаться без взрослых на этих транспортных средствах нельзя.
Согласно проекту, россиянам старше 14 лет хотят разрешить передвигаться по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только в том случае, если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а для автотранспорта скорость движения ограничена 60 километрами в час. Водителям СИМ при этом предлагают запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны.
В июне Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она отмечала, что СК также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве.
По данным МВД, за два года в результате ДТП с участием электросамокатов погибли десять человек, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан.
3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. После этого администрация города приняла решение ограничить скорость самокатов до 10 км в час на центральных улицах города.
Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте предложила не только ограничить скорость движения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес, но и оснастить такой транспорт номерами, ввести для него обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и распространить другие общие для транспорта правила.