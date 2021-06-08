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Минтранс предложил ограничить использование части электросамокатов на тротуарах

Ведомости

Министерство транспорта предложило запретить ездить по тротуарам на электрических самокатах тяжелее 35 кг, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко. Соответствующие поправки в ПДД министерство обсуждает с МВД.

«Что нового, по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 кг», — рассказал Луговенко.

По его словам, Минтранс и МВД готовы приравнять к пешеходам людей, передвигающихся на роликах и самокатах без двигателей.

Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте предложила не только ограничить скорость движения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес, но и оснастить такой транспорт номерами, ввести для него обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и распространить другие общие для транспорта правила. Ряд регионов уже приступил к ограничениям скорости электросамокатов.  

В ноябре Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД. Замначальника Госавтоинспекции МВД Николай Шеюхин объяснял, что ограничения по скорости будут применяться только там, где это необходимо, в зависимости от ширины тротуара и других факторов. В пешеходных зонах приоритет будет у пешеходов, а человек, использующий средство индивидуальной мобильности, будет считаться там «гостем».

Ранее по теме: В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных