Минтранс предложил ограничить использование части электросамокатов на тротуарах

В ноябре Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД. Замначальника Госавтоинспекции МВД Николай Шеюхин объяснял, что ограничения по скорости будут применяться только там, где это необходимо, в зависимости от ширины тротуара и других факторов. В пешеходных зонах приоритет будет у пешеходов, а человек, использующий средство индивидуальной мобильности, будет считаться там «гостем».