Минтранс предложил ограничить использование части электросамокатов на тротуарах
Министерство транспорта предложило запретить ездить по тротуарам на электрических самокатах тяжелее 35 кг, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко. Соответствующие поправки в ПДД министерство обсуждает с МВД.
«Что нового, по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 кг», — рассказал Луговенко.
По его словам, Минтранс и МВД готовы приравнять к пешеходам людей, передвигающихся на роликах и самокатах без двигателей.
Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте предложила не только ограничить скорость движения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес, но и оснастить такой транспорт номерами, ввести для него обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и распространить другие общие для транспорта правила. Ряд регионов уже приступил к ограничениям скорости электросамокатов.
В ноябре Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД. Замначальника Госавтоинспекции МВД Николай Шеюхин объяснял, что ограничения по скорости будут применяться только там, где это необходимо, в зависимости от ширины тротуара и других факторов. В пешеходных зонах приоритет будет у пешеходов, а человек, использующий средство индивидуальной мобильности, будет считаться там «гостем».