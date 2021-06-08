В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами
Десять человек погибли в ДТП с участием электросамокатов в России в 2019 – 2020 гг., заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин в ходе круглого стола.
«В позапрошлом году четверо погибших с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в прошлом году – шесть погибших в ДТП с участием СИМ», — сказал Митрошин, отметив, что в общей массе ДТП данные цифры незначительны (цитата по «РИА Новости»). Он призвал спокойнее относиться к «страшилкам» об электросамокатах, так как далеко не все они могут разгоняться до высоких скоростей и покупают их немногие. По мнению Митрошина, в столкновении пользователя СИМ с пешеходом они пострадают «как минимум одинаково».
Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте предложила не только ограничить скорость движения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес, но и оснастить такой транспорт номерами, ввести для него обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и распространить другие общие для транспорта правила. Ряд регионов уже приступил к ограничениям скорости электросамокатов.
В ноябре Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД. Замначальника Госавтоинспекции МВД Николай Шеюхин объяснял, что ограничения по скорости будут применяться только там, где это необходимо, в зависимости от ширины тротуара и других факторов. В пешеходных зонах приоритет будет у пешеходов, а человек, использующий средство индивидуальной мобильности (СИМ), будет считаться там «гостем», писали «РИА Новости».