В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами

«В позапрошлом году четверо погибших с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в прошлом году – шесть погибших в ДТП с участием СИМ», — сказал Митрошин, отметив, что в общей массе ДТП данные цифры незначительны (цитата по «РИА Новости»). Он призвал спокойнее относиться к «страшилкам» об электросамокатах, так как далеко не все они могут разгоняться до высоких скоростей и покупают их немногие. По мнению Митрошина, в столкновении пользователя СИМ с пешеходом они пострадают «как минимум одинаково».