Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами

Ведомости

Десять человек погибли в ДТП с участием электросамокатов в России в 2019 – 2020 гг., заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин в ходе круглого стола.

«В позапрошлом году четверо погибших с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в прошлом году – шесть погибших в ДТП с участием СИМ», — сказал Митрошин, отметив, что в общей массе ДТП данные цифры незначительны (цитата по «РИА Новости»). Он призвал спокойнее относиться к «страшилкам» об электросамокатах, так как далеко не все они могут разгоняться до высоких скоростей и покупают их немногие. По мнению Митрошина, в столкновении пользователя СИМ с пешеходом они пострадают «как минимум одинаково».

Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте предложила не только ограничить скорость движения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес, но и оснастить такой транспорт номерами, ввести для него обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и распространить другие общие для транспорта правила. Ряд регионов уже приступил к ограничениям скорости электросамокатов.  

В ноябре Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД. Замначальника Госавтоинспекции МВД Николай Шеюхин объяснял, что ограничения по скорости будут применяться только там, где это необходимо, в зависимости от ширины тротуара и других факторов. В пешеходных зонах приоритет будет у пешеходов, а человек, использующий средство индивидуальной мобильности (СИМ), будет считаться там «гостем», писали «РИА Новости».

Ранее по теме: В Петербурге у сервисов аренды электросамокатов начались обыски

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных