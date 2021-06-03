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В Петербурге у сервисов аренды электросамокатов начались обыски

Ведомости

В Санкт-Петербурге Следственный комитет проводит обыски у сервисов проката электросамокатов, сообщили в ведомстве. Следственные действия ведутся в офисах компаний Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels.

Обыски проводятся в рамках изучения обстоятельств травмирования детей при наездах самокатов, СК упоминает два таких случая. Один из них произошел в Невском районе города 2 июня. В результате инцидента пострадала пятилетняя девочка, она госпитализирована в тяжелом состоянии, управлявший самокатом мужчина скрылся. Второй случай произошел 2 июня в Московском районе. Мужчина наехал на 4-летнего ребенка.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Также расследуется еще одно уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов».

Накануне Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте предложила не только ограничить скорость движения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес, но и оснастить такой транспорт номерами, ввести для него обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и распространить другие общие для транспорта правила. 

Ряд регионов уже приступил к ограничениям скорости электросамокатов. Так, мэрия Москвы установила для пунктов проката в центре города лимит на скорость 15 км в час, который будет поддерживаться сервисами в автоматическом режиме. Ограничения уже заработали на самокатах сервиса проката Whoosh. В подмосковных Красногорске, Одинцово и Химках скорость электросамокатов ранее уже ограничили до 20 км в час.

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В то же время общефедеральных ограничений на скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока нет. Проект соответствующих поправок в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 г. В документе предлагается ограничить их скорость в пешеходных зонах 20 км в час.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных