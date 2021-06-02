СПЧ предложил ввести номера и ОСАГО для электросамокатов
Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте предлагает не только ограничить скорость движения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес, но и оснастить такой транспорт номерами, ввести для него ОСАГО и распространить другие общие для транспорта правила. Об этом сообщается на сайте СПЧ.
«Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по совершенствованию законодательства, среди которых — оснащение арендуемых и служебных электрических транспортных средств номерными знаками установленного образца для облегчения их идентификации гражданами», — говорится в сообщении.
Кроме этого, СПЧ предлагает дополнить правила дорожного движения (ПДД) определением электрических средств передвижения и ввести регулирование их эксплуатации; обязать управляющих таким транспортом лиц спешиваться, если их движение создает опасность пешеходам; ввести ограничение скорости для таких транспортных средств, в том числе, исходя из возраста водителей.
Кроме того, СПЧ считает необходимым ввести ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств) арендаторов электросамокатов, электровелосипедов и моноколес, а также использующих их курьеров. Наконец, предлагается отнести такие транспортные средства «к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников».
Ряд регионов уже приступил к ограничениям скорости электросамокатов. Так, мэрия Москвы установила для пунктов проката в центре города лимит на скорость 15 км в час, который будет поддерживаться сервисами в автоматическом режиме. Ограничения уже заработали на самокатах сервиса проката Whoosh. В подмосковных Красногорске, Одинцово и Химках скорость электросамокатов ранее уже ограничили до 20 км в час.
В то же время общефедеральных ограничений на скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока нет. Проект соответствующих поправок в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 г. В документе предлагается ограничить их скорость в пешеходных зонах 20 км в час.