В Калининградской области временно приостановят оказание плановой медпомощи
В Калининградской области в период с 28 октября по 7 ноября включительно приостановят оказание плановой медицинской помощи, говорится в сообщении правительства региона.
«До 7 ноября включительно временно приостанавливается оказание плановой первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, в том числе стационарной», — говорится в сообщении.
Исключением является проведение углубленной диспансеризации граждан, которые перенесли коронавирус не ранее шести месяцев назад, проведение иммунизации населения, оказание медицинской помощи при наличии состояний, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
«Работа лечебных учреждений организуется с приоритетом оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому лицам с симптомами респираторных заболеваний, жителям старше 60 лет», — добавили в правительстве Калининградской области.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 октября, в Калининградской области за сутки выявили 388 новых случаев коронавируса, умерли пять человек. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 63 045 случаев COVID-19, умерли 845 человек.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками зарплаты. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. 25 октября нерабочие дни начались в шести регионах России: в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской и Самарской областях, а также Пермском крае. Меры приняты для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.