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В Калининградской области временно приостановят оказание плановой медпомощи

Ведомости

В Калининградской области в период с 28 октября по 7 ноября включительно приостановят оказание плановой медицинской помощи, говорится в сообщении правительства региона.

«До 7 ноября включительно временно приостанавливается оказание плановой первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, в том числе стационарной», — говорится в сообщении.

Исключением является проведение углубленной диспансеризации граждан, которые перенесли коронавирус не ранее шести месяцев назад, проведение иммунизации населения, оказание медицинской помощи при наличии состояний, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

«Работа лечебных учреждений организуется с приоритетом оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому лицам с симптомами респираторных заболеваний, жителям старше 60 лет», — добавили в правительстве Калининградской области.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 октября, в Калининградской области за сутки выявили 388 новых случаев коронавируса, умерли пять человек. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 63 045 случаев COVID-19, умерли 845 человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками зарплаты. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. 25 октября нерабочие дни начались в шести регионах России: в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской и Самарской областях, а также Пермском крае. Меры приняты для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Ранее по теме: Песков выступил против ограничений перемещения между регионами из-за COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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