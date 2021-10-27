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Песков выступил против ограничений перемещения между регионами из-за COVID-19

Ведомости

У властей нет планов ограничивать передвижение россиян между регионами во время нерабочих дней, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, несмотря на то что такие поездки могут привести к росту заболеваемости, в Кремле считают, что закрытие границ регионов — это последняя мера, введение которой не приветствуется.

«Но, конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но, с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, закрытие границ России и регионов — «абсолютно последняя мера», и это не приветствуется, особенно закрытие регионов. Песков выразил надежду, что режим нерабочих дней поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию.

Из-за роста случаев коронавируса в России с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней с сохранением зарплат. Главам регионов предоставили право самостоятельно вводить дополнительные нерабочие дни. Также регионы сами решают, какие именно ограничения вводить в этот период. В некоторых регионах нерабочие дни уже начались. В Москве они начнутся 28 октября. На этот период в городе ограничат работу общепита и торговли. Аналогичные меры будут действовать в Подмосковье и Петербурге.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на въездах в город будут установлены блокпосты. Люди, которые захотят въехать в город или выехать из него, должны будут показать QR-код, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19. Блокпосты установят 30 октября.

Ранее по теме: Глава Севастополя разъяснил правила выезда жителей из города

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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