Песков выступил против ограничений перемещения между регионами из-за COVID-19
У властей нет планов ограничивать передвижение россиян между регионами во время нерабочих дней, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, несмотря на то что такие поездки могут привести к росту заболеваемости, в Кремле считают, что закрытие границ регионов — это последняя мера, введение которой не приветствуется.
«Но, конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но, с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, закрытие границ России и регионов — «абсолютно последняя мера», и это не приветствуется, особенно закрытие регионов. Песков выразил надежду, что режим нерабочих дней поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию.
Из-за роста случаев коронавируса в России с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней с сохранением зарплат. Главам регионов предоставили право самостоятельно вводить дополнительные нерабочие дни. Также регионы сами решают, какие именно ограничения вводить в этот период. В некоторых регионах нерабочие дни уже начались. В Москве они начнутся 28 октября. На этот период в городе ограничат работу общепита и торговли. Аналогичные меры будут действовать в Подмосковье и Петербурге.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на въездах в город будут установлены блокпосты. Люди, которые захотят въехать в город или выехать из него, должны будут показать QR-код, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19. Блокпосты установят 30 октября.