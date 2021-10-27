Песков выступил против ограничений перемещения между регионами из-за COVID-19

«Но, конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но, с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, закрытие границ России и регионов — «абсолютно последняя мера», и это не приветствуется, особенно закрытие регионов. Песков выразил надежду, что режим нерабочих дней поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию.