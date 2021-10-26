Глава Севастополя разъяснил правила выезда жителей из города

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября, в зависимости от количества новых заболевших COVID-19. 20 октября президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.