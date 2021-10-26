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Глава Севастополя разъяснил правила выезда жителей из города

Ведомости

Жители Севастополя с 30 октября смогут покинуть город только при наличии документов о вакцинации, перенесенном коронавирусе или при наличии отрицательного ПЦР-теста и медотвода от прививки, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

Ранее он объявил об установке блокпостов на въезде в город. Цель пунктов контроля — проверка у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Их установят 30 октября.

«И для севастопольцев, которые пытаются выехать из Севастополя, и для крымчан, которые пытаются въехать в Севастополь [те же правила]», — сказал Развожаев.

25 октября губернатор оценил ситуацию с коронавирусом в Севастополе как напряженную. Во время нерабочих дней в городе закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, а также кафе, рестораны и другие предприятия общепита, кроме тех, что работают навынос. Открытыми останутся продовольственные магазины.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 26 октября, в Севастополе за последние сутки выявили 330 случаев заболевания вирусом, умерли 14 человек. Всего за время пандемии зафиксировали 37 305 человек с коронавирусом, 1283 умерли.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября, в зависимости от количества новых заболевших COVID-19. 20 октября президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее по теме: На въезде в Севастополь из-за коронавируса появятся блокпосты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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