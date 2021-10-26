Глава Севастополя разъяснил правила выезда жителей из города
Жители Севастополя с 30 октября смогут покинуть город только при наличии документов о вакцинации, перенесенном коронавирусе или при наличии отрицательного ПЦР-теста и медотвода от прививки, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.
Ранее он объявил об установке блокпостов на въезде в город. Цель пунктов контроля — проверка у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Их установят 30 октября.
«И для севастопольцев, которые пытаются выехать из Севастополя, и для крымчан, которые пытаются въехать в Севастополь [те же правила]», — сказал Развожаев.
25 октября губернатор оценил ситуацию с коронавирусом в Севастополе как напряженную. Во время нерабочих дней в городе закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, а также кафе, рестораны и другие предприятия общепита, кроме тех, что работают навынос. Открытыми останутся продовольственные магазины.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 26 октября, в Севастополе за последние сутки выявили 330 случаев заболевания вирусом, умерли 14 человек. Всего за время пандемии зафиксировали 37 305 человек с коронавирусом, 1283 умерли.
19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября, в зависимости от количества новых заболевших COVID-19. 20 октября президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.