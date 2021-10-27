Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве
Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, который обвинялся в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кулакова Артема Сарабашева.
Он пояснил агентству, что перед присяжными стояли четыре вопроса: был ли факт убийства Исаенковой, если да, то совершил ли его Кулаков и виновен ли Кулаков в совершении преступления, и если виновен, то заслуживает ли он снисхождения. На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два — отрицательно, соответственно, вопрос о снисхождении был снят.
«15 ноября в Подольском городском суде будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор», — добавил адвокат.
Кулаков был задержан 31 мая 2019 г. По данным агентства, тело женщины было обнаружено 2 мая в ее автомобиле, экспертиза показала, что она была убита. Источник ТАСС в правоохранительных органах предполагал, что причиной убийства стал личный конфликт. По его словам, Исаенкова была задушена. На фоне этого Кулаков досрочно покинул пост главы Раменского района, сообщала пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья. Кулаков вину не признал. Он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.
На официальном портале Раменского района говорилось, что Кулаков родился в Московской области, по образованию – инженер. В разные годы работал контролером на птицефабрике, инженером в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского, замглавы администрации Вялковского сельского округа Раменского района, был главой администрации поселка Удельная. Раменским районом Кулаков руководил с ноября 2016 г. Являлся членом партии «Единая Россия». Сейчас эта страница удалена с портала.