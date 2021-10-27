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Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве

Ведомости

Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, который обвинялся в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кулакова Артема Сарабашева. 

Он пояснил агентству, что перед присяжными стояли четыре вопроса: был ли факт убийства Исаенковой, если да, то совершил ли его Кулаков и виновен ли Кулаков в совершении преступления, и если виновен, то заслуживает ли он снисхождения. На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два — отрицательно, соответственно, вопрос о снисхождении был снят. 

«15 ноября в Подольском городском суде будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор», — добавил адвокат.

Кулаков был задержан 31 мая 2019 г. По данным агентства, тело женщины было обнаружено 2 мая в ее автомобиле, экспертиза показала, что она была убита. Источник ТАСС в правоохранительных органах предполагал, что причиной убийства стал личный конфликт. По его словам, Исаенкова была задушена. На фоне этого Кулаков досрочно покинул пост главы Раменского района, сообщала пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья. Кулаков вину не признал. Он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи. 

На официальном портале Раменского района говорилось, что Кулаков родился в Московской области, по образованию – инженер. В разные годы работал контролером на птицефабрике, инженером в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского, замглавы администрации Вялковского сельского округа Раменского района, был главой администрации поселка Удельная. Раменским районом Кулаков руководил с ноября 2016 г. Являлся членом партии «Единая Россия». Сейчас эта страница удалена с портала. 

Ранее по теме: Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных