Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве

Он пояснил агентству, что перед присяжными стояли четыре вопроса: был ли факт убийства Исаенковой, если да, то совершил ли его Кулаков и виновен ли Кулаков в совершении преступления, и если виновен, то заслуживает ли он снисхождения. На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два — отрицательно, соответственно, вопрос о снисхождении был снят.