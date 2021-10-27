В Волгоградской области ввели новые меры против коронавируса
Власти Волгоградской области ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона. В частности, попасть в непродовольственные магазины в период с 30 октября по 7 ноября смогут только посетители с документами о вакцинации или перенесенном коронавирусе.
«Непродовольственные магазины с 30 октября по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесенном заболевании (это не распространяется на несовершеннолетних). При этом сотрудники магазина, обслуживающие посетителей, также должны иметь документы о вакцинации или перенесенном заболевании», — говорится в сообщении.
Ограничения не распространяются на аптеки, продовольственные магазины, а также предприятия торговли, где продают непродовольственные товары первой необходимости при условии, что их доля в ассортименте составляет не менее 30%, добавили в пресс-службе. Помимо этого, в регионе с 30 октября устанавливается режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, а также неработающих людей с хроническими заболеваниями.
Среди других мер по борьбе с коронавирусом власти Волгоградской области:
- приостановка проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий;
- приостановка работы физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, бань и саун;
- приостановка работы кинозалов и кинотеатров, концертных залов, а также проведение досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий с очным присутствием граждан.
С 25 октября в регионе посещать кафе и рестораны, а также пользоваться междугородним транспортом могут только граждане с отрицательным ПЦР-тестом или пройденной вакцинацией от коронавируса.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 октября, в Волгоградской области за сутки выявили 412 новых случаев коронавируса, умерли тридцать человек. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 102 275 случаев COVID-19, умерли 3 441 человек.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками зарплаты. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. 25 октября нерабочие дни начались в шести регионах России: в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской и Самарской областях, а также Пермском крае. Меры приняты для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.