В Москве среди привившихся разыграли первые квартиры
Среди прошедших вакцинацию против коронавируса жителей Москвы провели первый розыгрыш однокомнатных квартир, следует из публикации на сайте мэра столицы.
«Розыгрыш проводился среди совершеннолетних жителей, которые сделали прививку с 18 по 24 октября. Двое москвичей выиграли однокомнатные квартиры в ходе акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!»», — говорится в сообщении.
Квартиры разыграли среди граждан, которые получили первый компонент вакцины или прошедших повторную вакцинацию в период с 18 по 24 октября. Всего в розыгрыше поучаствовали свыше 130 000 человек.
«Победителями стали участники Галина Аркадьевна (последние цифры номера телефона 54-96) и Артем Игоревич (последние цифры номера телефона 60-06)», — отмечается на сайте мэра.
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди привившихся от COVID-19 4 октября. Всего будут разыграны 10 квартир. Последний розыгрыш пройдет 24 ноября среди тех, кто сделает прививку с 15 по 21 ноября. В июле между москвичами, сделавшими первую из двух прививок от коронавируса в период с 28 июня по 4 июля, разыграли 20 автомобилей Renault Logan.