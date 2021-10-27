В Москве среди привившихся разыграли первые квартиры

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди привившихся от COVID-19 4 октября. Всего будут разыграны 10 квартир. Последний розыгрыш пройдет 24 ноября среди тех, кто сделает прививку с 15 по 21 ноября. В июле между москвичами, сделавшими первую из двух прививок от коронавируса в период с 28 июня по 4 июля, разыграли 20 автомобилей Renault Logan.