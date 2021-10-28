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ФСБ сообщила об устранении сторонника террористов в Мурманской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ в Кандалакше (Мурманская область) устранили сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который готовил теракты на военных объектах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство", местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).

Силовики пытались задержать мужчину в момент, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника на окраине Кандалакши. Преступник оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Среди жителей города и сотрудников ФСБ никто не пострадал. 

Во время обысков по адресам проживания и временного пребывания силовики обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. Также сотрудники ФСБ нашли у преступника холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра и средства конспиративной связи, что «подтверждает намерения террориста совершить террористические акты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных