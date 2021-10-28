ФСБ сообщила об устранении сторонника террористов в Мурманской области

Во время обысков по адресам проживания и временного пребывания силовики обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. Также сотрудники ФСБ нашли у преступника холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра и средства конспиративной связи, что «подтверждает намерения террориста совершить террористические акты».