ФСБ сообщила об устранении сторонника террористов в Мурманской области
Сотрудники ФСБ в Кандалакше (Мурманская область) устранили сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который готовил теракты на военных объектах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство", местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).
Силовики пытались задержать мужчину в момент, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника на окраине Кандалакши. Преступник оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Среди жителей города и сотрудников ФСБ никто не пострадал.
Во время обысков по адресам проживания и временного пребывания силовики обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. Также сотрудники ФСБ нашли у преступника холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра и средства конспиративной связи, что «подтверждает намерения террориста совершить террористические акты».