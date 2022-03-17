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Минобрнауки РФ планирует признать дипломы и ученые степени ДНР и ЛНР

Ведомости

Министерство науки и высшего образования готовит межправительственное соглашение с ДНР и ЛНР о признании в России дипломов и научных степеней, выданных в Донбассе. Об этом журналистам в Госдуме сказал министр Валерий Фальков. Он пояснил, что с предложением о признании дипломов вышла партия «Единая Россия».

«Мы поддержали это предложение и подготовили соответствующее межправсоглашение, которое может быть подписано в ближайшее время», – сказал Фальков.

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Он также рассказал, что Минобрнауки поддерживает студентов и выпускников школ ДНР и ЛНР, которые намерены поступать в российские вузы. «Сегодня у нас 167 подобного рода заявлений (от студентов), часть студентов уже зачислена и учится в российских вузах», – сказал Фальков. Для абитуриентов министерство упростило процедуру поступления в вузы и соответствующие изменения в законодательство уже приняты, сказал министр.

«Также в этом году увеличена квота для иностранных студентов на бюджетные места – на 5000 до 23 000. Соответственно, все, кто хотел быть зачисленным на бюджетные места, им будет предоставлено такое право», – отметил Фальков.

16 марта в Госдуме обсуждали подготовку соглашений с Донецкой и Луганской народными республиками по вопросам науки и образования. Вопросы подготовки данных соглашений обсуждаются в рамках ратифицированных Госдумой договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, а также «дорожной карты» по их реализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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