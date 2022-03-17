Минобрнауки РФ планирует признать дипломы и ученые степени ДНР и ЛНР
Министерство науки и высшего образования готовит межправительственное соглашение с ДНР и ЛНР о признании в России дипломов и научных степеней, выданных в Донбассе. Об этом журналистам в Госдуме сказал министр Валерий Фальков. Он пояснил, что с предложением о признании дипломов вышла партия «Единая Россия».
«Мы поддержали это предложение и подготовили соответствующее межправсоглашение, которое может быть подписано в ближайшее время», – сказал Фальков.
Он также рассказал, что Минобрнауки поддерживает студентов и выпускников школ ДНР и ЛНР, которые намерены поступать в российские вузы. «Сегодня у нас 167 подобного рода заявлений (от студентов), часть студентов уже зачислена и учится в российских вузах», – сказал Фальков. Для абитуриентов министерство упростило процедуру поступления в вузы и соответствующие изменения в законодательство уже приняты, сказал министр.
«Также в этом году увеличена квота для иностранных студентов на бюджетные места – на 5000 до 23 000. Соответственно, все, кто хотел быть зачисленным на бюджетные места, им будет предоставлено такое право», – отметил Фальков.
16 марта в Госдуме обсуждали подготовку соглашений с Донецкой и Луганской народными республиками по вопросам науки и образования. Вопросы подготовки данных соглашений обсуждаются в рамках ратифицированных Госдумой договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, а также «дорожной карты» по их реализации.