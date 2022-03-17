Минобрнауки РФ планирует признать дипломы и ученые степени ДНР и ЛНР

Он также рассказал, что Минобрнауки поддерживает студентов и выпускников школ ДНР и ЛНР, которые намерены поступать в российские вузы. «Сегодня у нас 167 подобного рода заявлений (от студентов), часть студентов уже зачислена и учится в российских вузах», – сказал Фальков. Для абитуриентов министерство упростило процедуру поступления в вузы и соответствующие изменения в законодательство уже приняты, сказал министр.