Пособия на детей 8-16 лет начнут выплачивать в мае

Затем министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или отделение Пенсионного фонда (ПФР). Родителям будет достаточно подать одно заявление без сбора лишних справок и документов, заверил глава Минтруда.