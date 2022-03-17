Пособия на детей 8-16 лет начнут выплачивать в мае
Выплаты на детей от 8 до 16 лет из семей с небольшими доходами начнутся в мае, пособие будет назначаться с 1 апреля этого года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).
8 марта президент России Владимир Путин анонсировал выплаты на детей 8-16 лет, которые живут в семьях с невысокими доходами. Он отметил, что семьи начнут получать пособие в мае, а назначаться оно будет с 1 апреля.
Затем министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или отделение Пенсионного фонда (ПФР). Родителям будет достаточно подать одно заявление без сбора лишних справок и документов, заверил глава Минтруда.