Минтруд назвал размер новых пособий для семей с детьми

Минтруд назвал размер новых пособий для семей с детьмиРазмер выплат будет зависеть от региона и степени нуждаемости семьи
Новые выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет будут колебаться от 6150 до 12 300 руб. в зависимости от региона и степени нуждаемости. Мера поддержки охватит семьи, где воспитывается около 5 млн детей. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании президента с правительством 10 марта.
Пособия выплатят семьям, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Размер пособий будет дифференцирован. В зависимости от степени нуждаемости семьи пособие составит 50, 75 или 100% от размера прожиточного минимума на ребенка в регионе (показатель отличается в разных субъектах).
«В среднем по стране это от 6 150 до 12 300 руб.», – пояснил глава Минтруда. Если в семье несколько детей от 8 до 16 лет, выплата будет на каждого ребенка.
Степень нуждаемости определят комплексно. Учтут не только уровень доходов, но и занятость, жизненную ситуацию, обеспеченность имуществом.
Чтобы получить пособие, нужно с 1 мая подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или отделение Пенсионного фонда (ПФР). Родителям будет достаточно подать одно заявление без сбора лишних справок и документов, заверил глава Минтруда.
Пособие будет назначаться с 1 апреля. Это значит, что если семья обратится в начале мая, то получит выплату сразу за два месяца – апрель и май. Если обратиться в конце мая, то в июне придет сумма сразу за три месяца – за апрель, май и июнь.
С 1 июля поддержкой в размере 50% прожиточного минимума охвачены и одинокие родители – это 1,6 млн детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Одинокие родители с 1 мая смогут подать заявление на новые выплаты. В этом случае старая выплата автоматически прекратится, а родитель начнет получать новой пособие по общим правилам в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума, объяснил министр.
В общей сложности на предоставление нового пособия из бюджетов всех уровней будет направлено более 500 млрд руб.
Дополнительно президент Владимир Путин поручил продлить на 2022 г. возврат родителям до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (но не более 20 000 руб.) В 2021 г. этой льготой воспользовались семьи, где воспитывается 400 детей.
Какие пособия на детей уже действуют
Сейчас пособия выплачивают нуждающимся беременным женщинам, которые встали на медицинский учет в ранние сроки (до 12 недель). Мерой поддержки охвачены свыше 200 000 будущих матерей. Размер ежемесячного пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума взрослого. В среднем по России в 2022 г. это 6513 руб.
Родителям детей до 3 лет ежемесячно выплачивают один «детский» прожиточный минимум в регионе – выплаты можно получать до трехлетия ребенка. Условие – средний доход семьи за год, предшествующий шести месяцам до подачи заявления, составляет меньше суммы двух «взрослых» прожиточных минимумов в регионе.
С 1 апреля 2021 г. малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет выплачивают пособия в размере 50, 75 или 100% регионального «детского» прожиточного минимума. Выплаты назначены семьям, в которых воспитываются более 5 млн детей этого возраста, уточнил глава Минтруда.