Минтруд назвал размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что размер анонсированных президентом страны выплат семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.
«Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6000 до 12 000 руб.», — сказал Котяков в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС).
Новая мера поддержки начнет действовать с апреля, первые выплаты семьи получат в мае, объявил ранее президент России Владимир Путин.
«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сказал Путин.
Президент назвал поддержку семей безусловным приоритетом государства и напомнил о мерах, которые уже действуют в стране. Ежемесячные выплаты от государства установлены для беременных женщин и для семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. «Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет», — сказал Путин.
5 марта Путин анонсировал создание единой системы по поддержке семей с детьми. Он говорил, что в разработке мер принимали участие социальный блок, Министерство финансов и администрация президента.