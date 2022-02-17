Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице и статус самозанятых

Минтруд планирует разработать новую редакцию закона «О занятости населения», его концепция была представлена на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщил РБК со ссылкой на министерство. Законопроект будет отвечать современным условиям рынка труда. Его внесут на рассмотрение в Госдуму осенью этого года.