Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице и статус самозанятых
Минтруд планирует разработать новую редакцию закона «О занятости населения», его концепция была представлена на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщил РБК со ссылкой на министерство. Законопроект будет отвечать современным условиям рынка труда. Его внесут на рассмотрение в Госдуму осенью этого года.
В концепции документа обозначен круг проблемных вопросов, к которым министерство отнесло:
- Неконвенциональную (теневую) занятость. Минтруд предложил дать ей определение, указать последствия и закрепить в законе полномочия органов власти разных уровней в сфере рынка труда и необходимые механизмы.
В Минтруде пояснили изданию, что сейчас самозанятость – только налоговый режим, а для ввода механизма социальных гарантий сначала нужно закрепить правовой статус самозанятых. Также министерство предложило обсудить допустимую долю иностранного участия в платформах, которые нанимают таких работников.
Правовой статус заемного труда. Министерство предложило определить правовой статус работников, которых их работодатель временно направляет к другим физлицам или юрлицам по договору о предоставлении труда. Предлагается установить конкретные условия договора о предоставлении персонала, пересмотреть требования к организациям, которые оказывают подобные услуги, и определить виды работ, для которых можно использовать заемный труд.
Также в документе предлагается разработать отдельное регулирование для компаний, которые предоставляют услуги в сфере занятости, наладить сотрудничество в области рынка труда в рамках Союзного государства и евразийского пространства, создать систему мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов.