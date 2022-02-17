Газета
Экономика

Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице и статус самозанятых

Ведомости

Минтруд планирует разработать новую редакцию закона «О занятости населения», его концепция была представлена на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщил РБК со ссылкой на министерство. Законопроект будет отвечать современным условиям рынка труда. Его внесут на рассмотрение в Госдуму осенью этого года.

В концепции документа обозначен круг проблемных вопросов, к которым министерство отнесло:

  • Неконвенциональную (теневую) занятость. Минтруд предложил дать ей определение, указать последствия и закрепить в законе полномочия органов власти разных уровней в сфере рынка труда и необходимые механизмы.

  • Безработицу и пособия для безработных. Министерство предложило сделать основным элементом работы служб занятости с людьми индивидуальный план поиска работы – его будут в обязательном порядке составлять при постановке человека на учет в качестве безработного. Если он не будет исполнять предписания, может потерять пособие по безработице. Также Минтруд предложил рассмотреть возможность оказания платных услуг службами занятости.

  • Правовой статус самозанятых, которые работают на цифровые платформы и по договорам гражданско-правового характера. Для таких работников предлагается закрепить нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг и урегулировать доступ к социальным гарантиям (пенсии и пособия, больничные). Для мониторинга соблюдения этих норм могут создать отдельную саморегулируемую организацию.

    • В Минтруде пояснили изданию, что сейчас самозанятость – только налоговый режим, а для ввода механизма социальных гарантий сначала нужно закрепить правовой статус самозанятых. Также министерство предложило обсудить допустимую долю иностранного участия в платформах, которые нанимают таких работников.

    • Правовой статус заемного труда. Министерство предложило определить правовой статус работников, которых их работодатель временно направляет к другим физлицам или юрлицам по договору о предоставлении труда. Предлагается установить конкретные условия договора о предоставлении персонала, пересмотреть требования к организациям, которые оказывают подобные услуги, и определить виды работ, для которых можно использовать заемный труд.

    Также в документе предлагается разработать отдельное регулирование для компаний, которые предоставляют услуги в сфере занятости, наладить сотрудничество в области рынка труда в рамках Союзного государства и евразийского пространства, создать систему мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов.

    Новости СМИ2
    Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

    Наши проекты

    Контакты

    127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
    На карте иконка Google иконка Яндекс
    +7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
    info@vedomosti.ru

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

    Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных