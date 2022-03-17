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Генпрокуратура Украины сообщила о задержании россиянина в Киеве

Ведомости

Генпрокуратура Украины сообщила о задержании россиянина в Киеве по делу о подделке сертификатов и удостоверений, которые позволяли беспрепятственно проезжать блокпосты, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что по месту жительства 60-летнего мужчины в Киеве был проведен обыск, в ходе которого обнаружено большое количество удостоверений «Специализированного государственного антикоррупционного комитета» и специальных разрешений, которые позволяли избегать проверки транспортного средства на блокпостах и заправляться на АЗС по льготным условиям как представителям военных формирований страны.

«Установлено, что мужчина занимался изготовлением соответствующих удостоверений и реализовывал их за денежное вознаграждение в размере $500», — говорится в заявлении ведомства.

Помимо этого у задержанного изъяли удостоверения для лиц призывного возраста, которые позволяли последним пересекать границу по состоянию здоровья, а также поддельные сертификаты об участии в акции по оказанию гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций.

Ранее сегодня Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении советника офиса президента Украины Алексея Арестовича за призывы к совершению терактов на белорусской территории.

Ранее по теме: Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против Арестовича

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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