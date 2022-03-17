Генпрокуратура Украины сообщила о задержании россиянина в Киеве

В сообщении говорится, что по месту жительства 60-летнего мужчины в Киеве был проведен обыск, в ходе которого обнаружено большое количество удостоверений «Специализированного государственного антикоррупционного комитета» и специальных разрешений, которые позволяли избегать проверки транспортного средства на блокпостах и заправляться на АЗС по льготным условиям как представителям военных формирований страны.