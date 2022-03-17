Генпрокуратура Украины сообщила о задержании россиянина в Киеве
Генпрокуратура Украины сообщила о задержании россиянина в Киеве по делу о подделке сертификатов и удостоверений, которые позволяли беспрепятственно проезжать блокпосты, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что по месту жительства 60-летнего мужчины в Киеве был проведен обыск, в ходе которого обнаружено большое количество удостоверений «Специализированного государственного антикоррупционного комитета» и специальных разрешений, которые позволяли избегать проверки транспортного средства на блокпостах и заправляться на АЗС по льготным условиям как представителям военных формирований страны.
«Установлено, что мужчина занимался изготовлением соответствующих удостоверений и реализовывал их за денежное вознаграждение в размере $500», — говорится в заявлении ведомства.
Помимо этого у задержанного изъяли удостоверения для лиц призывного возраста, которые позволяли последним пересекать границу по состоянию здоровья, а также поддельные сертификаты об участии в акции по оказанию гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций.
Ранее сегодня Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении советника офиса президента Украины Алексея Арестовича за призывы к совершению терактов на белорусской территории.