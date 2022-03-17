CNN сообщил о гибели гражданина США на Украине
Гражданин США погиб в Чернигове на севере Украины 17 марта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные украинской полиции. Эту информацию подтвердили телеканалу в Госдепартаменте США.
«Из уважения к семье в это трудное время у нас нет дальнейших комментариев», — добавил представитель Госдепартамента.
По данным телеканала, гражданин США погиб в результате артиллерийского обстрела.
Ранее сегодня Народная милиция Донецкой народной республики заявила о гибели трех американских инструкторов в ходе уничтожения опорного пункта украинских сил в районе населенного пункта Марьинка.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.