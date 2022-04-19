СКР возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области

С начала военной операции на Украине власти Белгородской области, которая находится на границе с Украиной, несколько раз сообщали об обстрелах со стороны ВСУ. В последний раз обстрелы произошли 14 апреля, когда под удары попали села Журавлевка и Сподарюшино. В Белгородской области и других приграничных регионах 11 по 25 апреля действует «желтый» уровень террористической опасности. Минобороны РФ в ответ на обстрелы российских территорий пообещало увеличить количество и масштабы ракетных ударов по Киеву.