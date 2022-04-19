СКР возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту обстрела 19 апреля украинскими военными села Головчино в Белгородской области, говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом).
В Следственном комитете рассказали, что украинские военные 19 апреля обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в селе Головчино из системы залпового огня. В результате обстрела пострадали несколько человек, их точное количество устанавливается. Также были повреждены более 20 частных домов и несколько транспортных средств.
«На место происшествия направлена группа следователей и криминалистов Следственного комитета, которая обеспечит сбор и фиксацию доказательств. Председатель СК России (Александр Бастрыкин. — "Ведомости") поручил принять исчерпывающие меры для установления причастных к преступлению лиц и их последующего привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении СКР.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, также есть разрушения.
С начала военной операции на Украине власти Белгородской области, которая находится на границе с Украиной, несколько раз сообщали об обстрелах со стороны ВСУ. В последний раз обстрелы произошли 14 апреля, когда под удары попали села Журавлевка и Сподарюшино. В Белгородской области и других приграничных регионах 11 по 25 апреля действует «желтый» уровень террористической опасности. Минобороны РФ в ответ на обстрелы российских территорий пообещало увеличить количество и масштабы ракетных ударов по Киеву.