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СКР возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области

Ведомости

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту обстрела 19 апреля украинскими военными села Головчино в Белгородской области, говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом).

В Следственном комитете рассказали, что украинские военные 19 апреля обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в селе Головчино из системы залпового огня. В результате обстрела пострадали несколько человек, их точное количество устанавливается. Также были повреждены более 20 частных домов и несколько транспортных средств.

«На место происшествия направлена группа следователей и криминалистов Следственного комитета, которая обеспечит сбор и фиксацию доказательств. Председатель СК России (Александр Бастрыкин. — "Ведомости") поручил принять исчерпывающие меры для установления причастных к преступлению лиц и их последующего привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении СКР.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, также есть разрушения.

С начала военной операции на Украине власти Белгородской области, которая находится на границе с Украиной, несколько раз сообщали об обстрелах со стороны ВСУ. В последний раз обстрелы произошли 14 апреля, когда под удары попали села Журавлевка и Сподарюшино. В Белгородской области и других приграничных регионах 11 по 25 апреля действует «желтый» уровень террористической опасности. Минобороны РФ в ответ на обстрелы российских территорий пообещало увеличить количество и масштабы ракетных ударов по Киеву.

Ранее по теме: Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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