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Препарат от коронавируса «МИР 19» может выйти на рынок в конце августа

Ведомости

Препарат от коронавируса «МИР 19» для амбулаторного применения может выйти на рынок в конце августа, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Они [испытания для амбулаторного применения] уже закончились. Мы сейчас вносим отчет для расширения показаний к применению, и как раз сейчас эта работа идет, что позволяет надеяться, что уже в конце августа выйдет на рынок этот препарат», – отметила Скворцова (цитата по ТАСС).

Минздрав зарегистрировал препарат «МИР 19» в декабре 2021 г. Препарат, как отмечали его разработчики, блокирует частицы вируса, которые отвечают за копирование молекул ковида, и, соответственно, останавливает распространение вируса внутри организма.

«МИР 19» вводится через дыхательные пути медицинскими небулайзерами. Это способствует «адресной доставке препарата в верхние и нижние дыхательные пути», сказал директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА Муса Хаитов.

Препарат разрешен для применения людям в возрасте от 18 до 65 лет. Он противопоказан беременным и кормящим женщинам, пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции и принимающим глюкокортикостероиды, говорится в инструкции к препарату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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