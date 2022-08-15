Препарат от коронавируса «МИР 19» может выйти на рынок в конце августа
Препарат от коронавируса «МИР 19» для амбулаторного применения может выйти на рынок в конце августа, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
«Они [испытания для амбулаторного применения] уже закончились. Мы сейчас вносим отчет для расширения показаний к применению, и как раз сейчас эта работа идет, что позволяет надеяться, что уже в конце августа выйдет на рынок этот препарат», – отметила Скворцова (цитата по ТАСС).
Минздрав зарегистрировал препарат «МИР 19» в декабре 2021 г. Препарат, как отмечали его разработчики, блокирует частицы вируса, которые отвечают за копирование молекул ковида, и, соответственно, останавливает распространение вируса внутри организма.
«МИР 19» вводится через дыхательные пути медицинскими небулайзерами. Это способствует «адресной доставке препарата в верхние и нижние дыхательные пути», сказал директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА Муса Хаитов.
Препарат разрешен для применения людям в возрасте от 18 до 65 лет. Он противопоказан беременным и кормящим женщинам, пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции и принимающим глюкокортикостероиды, говорится в инструкции к препарату.
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