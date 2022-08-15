Препарат от коронавируса «МИР 19» может выйти на рынок в конце августа

«Они [испытания для амбулаторного применения] уже закончились. Мы сейчас вносим отчет для расширения показаний к применению, и как раз сейчас эта работа идет, что позволяет надеяться, что уже в конце августа выйдет на рынок этот препарат», – отметила Скворцова (цитата по ТАСС).