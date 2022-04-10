Кабмин направит 387 млн рублей на производство препарата от коронавируса

В феврале в России зарегистрировали противовирусный препарат «эсперавир» на основе молнупиравира, который применяется для лечения инфицированных коронавирусом пациентов. Препарат разработан российской фармацевтической компанией «Промед». Он будет выпускаться в капсулах по 200 и 400 мг. Как отмечал председатель совета директоров компании Петр Белый, эсперавир позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации пациентов.