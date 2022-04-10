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Общество

Кабмин направит 387 млн рублей на производство препарата от коронавируса

Ведомости

Правительство России одобрило финансирование производства препарата от коронавируса «МИР 19». Распоряжение о выделении 387 млн руб. разработчику лекарства, государственному научному центру «Институт иммунологии», подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

«На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса «МИР 19», будет направлено 387 млн руб.», — сообщили в пресс-службе правительства.

Средства направят в том числе на модернизацию и приобретение необходимого оборудования. Обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты, что «особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса», подчеркнули в правительстве.

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Минздрав зарегистрировал препарат «МИР 19» в декабре прошлого года. Лекарство защищает от всех изученных штаммов COVID-19, в том числе от «дельты» и «омикрона».

Препарат «МИР 19», как отмечали ранее его разработчики, блокирует частицы вируса, которые отвечают за копирование молекул ковида и, соответственно, останавливает распространение вируса внутри организма.

«МИР 19» вводится через дыхательные пути медицинскими небулайзерами. Это способствует «адресной доставке препарата в верхние и нижние дыхательные пути», сказал директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА Муса Хаитов.

Разрешен для применения людям в возрасте от 18 до 65 лет. Он противопоказан беременным и кормящим женщинам, пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции и принимающим глюкокортикостероиды, говорится в инструкции к препарату. 

В феврале в России зарегистрировали противовирусный препарат «эсперавир» на основе молнупиравира, который применяется для лечения инфицированных коронавирусом пациентов. Препарат разработан российской фармацевтической компанией «Промед». Он будет выпускаться в капсулах по 200 и 400 мг. Как отмечал председатель совета директоров компании Петр Белый, эсперавир позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации пациентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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