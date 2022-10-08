Страховщики оценили ущерб от взрыва на Крымском мосту
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от взрыва на Крымском мосту в 200-500 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу союза.
«ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 млн руб. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется», — заявили страховщики.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результаты произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.
Повреждения на мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в инциденте виновата украинская сторона.
По предварительным данным, никто не пострадал. Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию в связи с ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием.