Министра строительства Кировской области уволили «за разгильдяйство»

Согласно проекту основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года, который был подготовлен весной, Минфин ждет исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2022 г. с профицитом на уровне 163 млрд руб. (доходы составят 18,893 трлн руб., расходы – 18,730 трлн руб.), а в 2023 г. уже с дефицитом в 132,5 млрд руб. (доходы – 18,784 трлн руб., расходы – 18,916 трлн руб.)