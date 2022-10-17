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Общество

Министра строительства Кировской области уволили «за разгильдяйство»

Ведомости

Губернатор Кировской области Александр Соколов снял с должности главу минстроя региона Игоря Селезнева из-за разгильдяйства, которое могло привести к возвращению в федеральный бюджет выделенных региону средств, сообщается на сайте областной администрации.

«Причина – разгильдяйство. Появился риск, что регион лишится 124 млн руб... Игорь Николаевич написал заявление об отставке», – заявил Соколов.

Губернатор пояснил, что ему пришлось вмешаться в процесс и 100 млн руб. удалось «отстоять», однако 24 млн область вернула в федеральный бюджет. Исполняющим обязанности министра строительства назначен Владимир Климентовский.

Минфин советует регионам не раздувать бюджеты на следующий год и осторожно подходить к тратам накопленной подушки безопасности, сообщил ранее «Ведомостям» первый замминистра финансов Леонид Горнин. Сейчас у большинства субъектов есть значительный объем остатков средств на счетах – в совокупности около 4 трлн руб., напомнил он.

Согласно проекту основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года, который был подготовлен весной, Минфин ждет исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2022 г. с профицитом на уровне 163 млрд руб. (доходы составят 18,893 трлн руб., расходы – 18,730 трлн руб.), а в 2023 г. уже с дефицитом в 132,5 млрд руб. (доходы – 18,784 трлн руб., расходы – 18,916 трлн руб.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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