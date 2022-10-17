Министра строительства Кировской области уволили «за разгильдяйство»
Губернатор Кировской области Александр Соколов снял с должности главу минстроя региона Игоря Селезнева из-за разгильдяйства, которое могло привести к возвращению в федеральный бюджет выделенных региону средств, сообщается на сайте областной администрации.
«Причина – разгильдяйство. Появился риск, что регион лишится 124 млн руб... Игорь Николаевич написал заявление об отставке», – заявил Соколов.
Губернатор пояснил, что ему пришлось вмешаться в процесс и 100 млн руб. удалось «отстоять», однако 24 млн область вернула в федеральный бюджет. Исполняющим обязанности министра строительства назначен Владимир Климентовский.
Минфин советует регионам не раздувать бюджеты на следующий год и осторожно подходить к тратам накопленной подушки безопасности, сообщил ранее «Ведомостям» первый замминистра финансов Леонид Горнин. Сейчас у большинства субъектов есть значительный объем остатков средств на счетах – в совокупности около 4 трлн руб., напомнил он.
Согласно проекту основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года, который был подготовлен весной, Минфин ждет исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2022 г. с профицитом на уровне 163 млрд руб. (доходы составят 18,893 трлн руб., расходы – 18,730 трлн руб.), а в 2023 г. уже с дефицитом в 132,5 млрд руб. (доходы – 18,784 трлн руб., расходы – 18,916 трлн руб.)
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