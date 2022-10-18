Спасательные работы на месте крушения Су-34 в Ейске завершены

Ранее сегодня Кондратьев сообщил, что в Ейском районе Краснодарского края объявили траур по погибшим, он продлится с 17 по 19 октября. По словам главы региона, скорейшее возвращение жителей в свои квартиры является приоритетной задачей. На восстановление пострадавшего дома, по его оценке, потребуется до пяти месяцев.