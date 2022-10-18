Спасательные работы на месте крушения Су-34 в Ейске завершены
Поисково-спасательные работы на месте крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края завершились, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-24».
«На 16.00 на месте крушения самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня Кондратьев сообщил, что в Ейском районе Краснодарского края объявили траур по погибшим, он продлится с 17 по 19 октября. По словам главы региона, скорейшее возвращение жителей в свои квартиры является приоритетной задачей. На восстановление пострадавшего дома, по его оценке, потребуется до пяти месяцев.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.
По информации Минобороны РФ, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться. Следственный комитет России, возбудивший уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), в качестве основной версии рассматривает техническую неисправность самолета.
Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат по 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова добавила, что пострадавшим в результате ЧП выплатят по 400 000 руб., еще 100 000 руб. на каждого члена семьи получат те, кто потерял имущество. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших, сообщил сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса