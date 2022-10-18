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Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 15

Ведомости

В результате крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края погибли 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора региона Анну Минькову.

«Пострадавший с ожогами скончался», – сказала она.

Ранее официально сообщалось о 14 погибших, среди которых трое детей. Общее же число пострадавших в результате трагедии составило 43 человека, в том числе девять детей, 25 из них были госпитализированы, рассказала Минькова «РИА Новости».

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. Спасательные работы на месте трагедии закончились сегодня в 16:00. В Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, скорейшее возвращение жителей в свои квартиры является приоритетной задачей для властей. На восстановление пострадавшего дома, по его оценке, потребуется до пяти месяцев.

По информации Минобороны РФ, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться. Следственный комитет России, возбудивший уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), в качестве основной версии рассматривается техническая неисправность самолета.

Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат по 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Минькова добавила, что пострадавшим в результате ЧП выплатят по 400 000 руб., еще 100 000 руб. на каждого члена семьи получат те, кто потерял имущество. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших, сообщил сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Ранее по теме: Спасательные работы на месте крушения Су-34 в Ейске завершены

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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