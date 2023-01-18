В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом
В Госдуму внесли проект об оказании правовой помощи россиянам, находящимся за рубежом, сообщил один из авторов инициативы, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Предложенные нами поправки в УПК РФ дают дополнительный инструмент консульским учреждениям Российской Федерации, расширяя полномочия дипломатов для выполнения отдельных процессуальных действий в сфере защиты прав наших граждан на досудебной и судебной стадиях при соблюдении норм международного права», – рассказал Пискарев.
По его словам, это позволит задействовать все возможности для оказания правовой помощи гражданам России за рубежом, где «наши соотечественники подвергаются нападкам и преследуются по национальному признаку».
В мае 2022 г. о притеснении россиян за границей заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, западные страны объявили тотальную войну русскому миру. Он назвал абсурдом запрет российских классиков и давление на российских деятелей культуры.
После этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, что в нескольких клиниках в Великобритании перестали принимать российских пациентов. Дипломат подчеркнул, что такое поведение противоречит принципам демократии. По его словам, идет дискриминация по национальному признаку, что нарушает принципы конвенции о расовой дискриминации.