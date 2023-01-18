В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом

После этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, что в нескольких клиниках в Великобритании перестали принимать российских пациентов. Дипломат подчеркнул, что такое поведение противоречит принципам демократии. По его словам, идет дискриминация по национальному признаку, что нарушает принципы конвенции о расовой дискриминации.