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В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом

Ведомости

В Госдуму внесли проект об оказании правовой помощи россиянам, находящимся за рубежом, сообщил один из авторов инициативы, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

​«Предложенные нами поправки в УПК РФ дают дополнительный инструмент консульским учреждениям Российской Федерации, расширяя полномочия дипломатов для выполнения отдельных процессуальных действий в сфере защиты прав наших граждан на досудебной и судебной стадиях при соблюдении норм международного права», – рассказал Пискарев.

По его словам, это позволит задействовать все возможности для оказания правовой помощи гражданам России за рубежом, где «наши соотечественники подвергаются нападкам и преследуются по национальному признаку».

В мае 2022 г. о притеснении россиян за границей заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, западные страны объявили тотальную войну русскому миру. Он назвал абсурдом запрет российских классиков и давление на российских деятелей культуры.

После этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, что в нескольких клиниках в Великобритании перестали принимать российских пациентов. Дипломат подчеркнул, что такое поведение противоречит принципам демократии. По его словам, идет дискриминация по национальному признаку, что нарушает принципы конвенции о расовой дискриминации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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