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В Броварах объявили траур после падения вертолета и гибели главы МВД

Ведомости

В городе Бровары на Украине объявили траур после того, как там разбился вертолет, в результате чего погибло более 10 человек, включая министра внутренних дел страны Дениса Монастырского.

«В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены днями траура в нашем обществе», – написал мэр Бровар Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

Вертолет упал сегодня в 09:20 мск (08:20 по местному времени) рядом с детским садом и жилым домом. На видео, которые опубликовали местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар.

Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали 25 человек. Изначально сообщалось о большем числе погибших. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных