В Броварах объявили траур после падения вертолета и гибели главы МВД
В городе Бровары на Украине объявили траур после того, как там разбился вертолет, в результате чего погибло более 10 человек, включая министра внутренних дел страны Дениса Монастырского.
«В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены днями траура в нашем обществе», – написал мэр Бровар Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.
Вертолет упал сегодня в 09:20 мск (08:20 по местному времени) рядом с детским садом и жилым домом. На видео, которые опубликовали местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар.
Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали 25 человек. Изначально сообщалось о большем числе погибших.