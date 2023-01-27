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Кабмин упростил механизм подачи документов для поступления в вузы онлайн

Ведомости

Теперь часть информации, которую раньше абитуриенты заполняли вручную в сервисе «Поступление в вуз онлайн», будет при необходимости подгружаться в него автоматически, передает пресс-служба правительства. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такая возможность появилась благодаря интеграции информационных систем, уточнили в пресс-службе. Так, к сервису «Поступление в вуз онлайн» подключены новые системы. В их числе платформа «Физическая культура и спорт», ресурс о детях, которые проявили выдающиеся способности, система в сфере развития добровольчества и др. Достижения в этих сферах дают дополнительные баллы для поступления в вуз, отметили в кабмине.

Вся информация о поступлении будет находиться в личном кабинете абитуриента на «Госуслугах» сразу после решения приемной комиссии, напомнили в кабмине. В пресс-службе отметили, что это наиболее важно тем, кто подает заявление в несколько вузов и на несколько специальностей. У выпускников есть возможность в режиме реального времени отслеживать конкурсную ситуацию и быстро принимать решения.

Выпускники по-прежнему могут подавать документы для поступления в вуз лично или через почту.

Ранее по теме: Мишустин утвердил порядок дистанционного поступления в вузы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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