Кабмин упростил механизм подачи документов для поступления в вузы онлайн

Вся информация о поступлении будет находиться в личном кабинете абитуриента на «Госуслугах» сразу после решения приемной комиссии, напомнили в кабмине. В пресс-службе отметили, что это наиболее важно тем, кто подает заявление в несколько вузов и на несколько специальностей. У выпускников есть возможность в режиме реального времени отслеживать конкурсную ситуацию и быстро принимать решения.