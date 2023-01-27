Кабмин упростил механизм подачи документов для поступления в вузы онлайн
Теперь часть информации, которую раньше абитуриенты заполняли вручную в сервисе «Поступление в вуз онлайн», будет при необходимости подгружаться в него автоматически, передает пресс-служба правительства. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Такая возможность появилась благодаря интеграции информационных систем, уточнили в пресс-службе. Так, к сервису «Поступление в вуз онлайн» подключены новые системы. В их числе платформа «Физическая культура и спорт», ресурс о детях, которые проявили выдающиеся способности, система в сфере развития добровольчества и др. Достижения в этих сферах дают дополнительные баллы для поступления в вуз, отметили в кабмине.
Вся информация о поступлении будет находиться в личном кабинете абитуриента на «Госуслугах» сразу после решения приемной комиссии, напомнили в кабмине. В пресс-службе отметили, что это наиболее важно тем, кто подает заявление в несколько вузов и на несколько специальностей. У выпускников есть возможность в режиме реального времени отслеживать конкурсную ситуацию и быстро принимать решения.
Выпускники по-прежнему могут подавать документы для поступления в вуз лично или через почту.